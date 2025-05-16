Котельную ПЭМЗ на Большой Серпуховской капитально отремонтируют в Подольске

Глава городского округа Григорий Артамонов провел очередное заседание штаба по развитию инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и реализации госпрограмм. На нем было озвучено решение о капитальном ремонте в 2025 году котельной ПЭМЗ на Большой Серпуховской улице, 43.

Григорий Артамонов рассказал, что в текущем году в Подольске заменят 23,7 километра тепловых сетей, из которых проложено уже более 12 километров. Капитальный ремонт трех котельных — на улицах Ульяновых, 9, Победы, 4, и Заводской, 2, — завершен почти на 80%.

После обновления тепловых сетей территории приведут в порядок до конца сезона — уложат асфальт, восстановят бордюры и газоны. В первую очередь уделят внимание социально значимым объектам, в том числе подходам к подъездам домов, больниц, школ и детских садов.

В Подолльске также ведут подготовительные работы по капитальному ремонту водоводов на улице Товарной и ВЗУ «Лучинское», строительство централизованной системы водоснабжения по Климовской улице.

На Тепличной улице в рамках инвестиционной программы заменили 350 метров трубопровода, благоустройство этого участка завершат до 12 июня.