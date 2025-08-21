Котельную отремонтировали в Пушкино

В округе завершен плановый ремонт котельной «Серебрянка 34». Работы длились две недели и были направлены на повышение надежности теплоснабжения.

Специалисты провели комплексное обновление оборудования, включая замену насосов, ремонт теплообменника, а также проверку и наладку котлов. Особое внимание было уделено состоянию теплотрасс: проведены работы по замене аварийных участков сетей.

«Котельная, построенная в далеком 1964 году и реконструированная в 2024 году, имеет мощность 40 Гкал/ч и обеспечивает теплом и горячей водой 67 многоквартирных домов и семь социальных учреждений», — сообщили в администрации округа.

Ремонт котельной «Серебрянка 34» является частью масштабной программы подготовки городского округа к зиме. В рамках этой программы в текущем году запланировано обновление 22 котельных и тепловых сетей.