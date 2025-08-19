Котельную обновят в Луховицах

В поселке Фруктовая завершается важный этап модернизации системы теплоснабжения — монтаж новой котельной. Этот масштабный проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«На объекте работают около 15 сотрудников. Они смонтировали котлы: два — для отопления, один — для горячего водоснабжения. Теперь рабочие устанавливают автоматические системы и монтируют подводящие сети», — сообщил руководитель проекта Андрей Новожилов.

Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Запуск новой котельной планируется уже в отопительном сезоне 2025–2026 годов. По словам специалистов, одной из ключевых особенностей новой котельной является ее автоматизированная система управления. Благодаря современным технологиям работа оборудования отслеживается дистанционно, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения.