Котельную обновили на 1-й Советской улице в Шаховской

В поселке Шаховская Московской области на улице 1-я Советская продолжается модернизация системы теплоснабжения. Вместо старой четырехмегаваттной котельной установлена более мощная и современная блочно-модульная станция.

По словам начальника участка Сержа Амбаряна, монтаж блоков четырех секций уже завершен. Специалисты готовятся к установке мачты дымовой трубы и прокладке инженерных коммуникаций.

Новая котельная обеспечит ресурсами поликлинику, жилые дома в Мирном переулке и несколько многоквартирных домов на 1-й Советской улице. Она будет мощнее старой на один мегаватт и сможет обеспечивать район не только холодной, но и горячей водой.

Строительная часть объекта почти готова, работы ведутся без выходных. Объект планируют сдать в четвертом квартале 2026 года, и уже зимой жители окрестных домов смогут оценить надежное и бесперебойное тепло.