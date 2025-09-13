Котельную № 72 в Марфине округа Мытищи реконструируют в сентябре

Основную часть реконструкции котельной № 72 в Марфине завершили и вышли на последний этап. Все работы завершат к концу сентября.

Мониторинг работ проводится регулярно. Проходят совещания с участием служб администрации городского округа, Министерства энергетики региона, Жилищно коммунального хозяйства и надзорных органов.

Котельная № 72, находящаяся в ведении Министерства обороны России, снабжает теплом более двух тысяч человек в многоквартирных домах, общежитиях и ведомственном санатории «Подмосковье». Котельная работает с максимальной нагрузкой, поэтому ей необходима полная замена котлов.

«На текущий момент работы продолжаются силами подрядной организации. Из трех котлов один работает, однако работы по сварке внутренней части и обмуровка двух котлов еще не завершены. Подрядчик заверил, что все работы будут выполнены до 15 сентября по одному и до 30 сентября по второму котлу», — сообщил директор управления жилищно коммунального хозяйства городского округа Мытищи Станислав Карнаухов.

Обмуровка котла играет важную роль в обеспечении безопасности, так как представляет собой систему огнеупорных и теплоизоляционных ограждений вокруг топки и других нагревающихся элементов.

Все ремонтные работы в котельной № 72 должны быть завершены до конца месяца, включая замену тепловых сетей на проблемных участках. Администрация округа и представители Министерства энергетики региона будут продолжать контролировать ситуацию и проверять выполнение пусконаладочных работ, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления в предстоящий сезон.