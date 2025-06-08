Котельную № 40 в Можайске подготовят к новому отопительному сезону

Сотрудники АО «Мособлтепло» ведут работы по подготовке котельной № 40 в Можайске к предстоящему отопительному сезону. Профилактическое обслуживание оборудования выполнят в течение двух недель.

Всего в котельной, обеспечивающей водой и теплом несколько микрорайонов Можайска, расположены пять котлов, три из которых сейчас приводят в порядок. Специалисты уже промыли шесть теплообменников, сейчас очищают фильтры-грязевики.

Служба главного энергетика выполняет работы по метрологической поверке оборудования, тестирует исправность электрической системы и пожарной сигнализации. Инженер-химик проводит техобслуживание системы химводоподготовки.

Эти мероприятия обеспечат надежность и эффективность работы теплоэнергетического комплекса в предстоящий зимний период.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что очистные сооружения в Лыткарине реконструируют к осени.