Котельную № 3 в Дубне модернизируют в 2025 году

В Дубну поступила первая партия оборудования для нового парового котла. Полная модернизация агрегата завершится в 2025 году, сообщил глава округа Максим Тихомиров.

Для котла привезли два барабана и трубы — это топочная часть. Через неделю поставят краны, дымососы и вентиляторы.

Старый паровой котел выработал свой ресурс. Он был запущен одним из первых в Левобережной котельной — более 50 лет назад. Теперь его демонтируют, чтобы освободить место под новый. Это трудоемкая работа, подготовка к которой уже началась.

«Мы готовим проемы для выноса, что можно снять — снимаем. Приедет бригада, которая будет демонтировать уже крупногабаритное оборудование», — пояснил начальник участка котельной № 3 Александр Фомичев.

Сооружение нового водогрейного котла проходит в рамках губернаторской программы модернизации систем теплоснабжения. Он будет третьим в Левобережной котельной, которая уже работает на пределе возможностей. Специалисты отметили, что группа монтажников трудится качественно и добросовестно.

«Все работы будут завершены в этом году», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.