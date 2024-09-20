Котельную № 12 капитально отремонтировали в Истре

От старой котельной остались только стены и полы. Здесь заменили три котла, установили и обвязали шесть насосов и теплообменников, а также водные фильтры. Все оборудование отечественного производства.

Изменился и внешний вид здания: отремонтировали кровли на котельной, установили новые окна и металлические пожароустойчивые двери.

Это первая большая модернизация Котельной № 12. Ее построили в 1987 году и с тех пор тут проводили только частичный ремонт, а из-за старого оборудования были постоянные потери тепла.

Во время этого масштабного ремонта горячее водоснабжение многоквартирных домов не отключалось.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что систему ЖКХ Подмосковья модернизируют в ближайшие пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».