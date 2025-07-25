Котельную № 1 реконструируют в Лыткарине

Масштабные работы по модернизации систем теплоснабжения продолжаются в Подмосковье. Во всех округах проводят гидравлические испытания на сетях, ремонтируют котельные и строят новые теплострассы. Значительную часть работ запланировали в Лыткарине.

По поручению губернатора Андрея Воробьев, а Подмосковье реализуют самую масштабную программу модернизации теплоснабжения в стране. Она направлена на сокращение износа коммуникаций и повышение надежности снабжения жителей.

В этом году в Лыткарине обновят котельную № 1, которая обслуживает 70% потребителей округа.

«В этом году в Лыткарино будет отремонтировано 16 участков теплосетей общей протяженностью более четырех километров. При этом мы заменим не только магистральные теплотрассы, но и важные участки во дворах», — сказал глава Минэнергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Теплосети обновили вдоль дома № 22 по Набережной улице, вдоль дома № 53 по Коммунистической улице, от дома № 8 по улице Ленина до дома № 10 по улице Пионерской. Скоро там проведут благоустройство.

«Мы не только готовим инфраструктуру к отопительному сезону, но и закладываем основу для долгосрочного развития системы, чтобы жители области могли быть уверены в стабильности теплоснабжения. Модернизация продолжится и в последующие годы. Это важный шаг к повышению комфорта и качества жизни людей», — заключил Сергей Воропанов.