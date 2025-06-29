Котельную на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах модернизируют к осени

В Люберцах продолжается подготовка к новому отопительному сезону. В котельной на улице Воинов-Интернационалистов, дом 3, корпус 1, проводится капитальный ремонт с заменой котлового оборудования.

После завершения работ улучшится качество теплоснабжения для почти 1,5 тысячи жителей района.

Ремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2026–2028 годы.

«Капитальный ремонт с заменой котлового оборудования в котельной мощностью 7,3 МВт позволит обеспечить стабильное теплоснабжение и горячее водоснабжение пяти многоквартирных домов, в которых проживают 1440 человек, а также школы № 26 имени Героя Советского Союза Ларюшина. В настоящее время завершен демонтаж старого оборудования, ведется подготовка к армированию стяжки пола. Затем начнется монтаж нового котлового оборудования. Завершить работы планируется к началу отопительного сезона», — отметила заместитель главы городского округа Алена Ильницкая.

Кроме того, в 2025 году в Люберцах по госпрограмме запланировано строительство трех современных блочно-модульных котельных общей мощностью более 64 МВт: в самом городе (31,7 МВт), в Марусино (7,5 МВт) и в поселке Октябрьский (25,22 МВт). Также предусмотрен капитальный ремонт еще одной котельной мощностью 8,3 МВт и замена 762 метров тепловых сетей. Все работы планируется завершить до начала следующего отопительного сезона.

В поселке Октябрьский начато проектирование капитального ремонта котельной, который планируется завершить не позднее 1 сентября 2026 года.