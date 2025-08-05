Котельную на улице Воинов-Интернационалистов капитально отремонтируют в Люберцах

Новое оборудование начали устанавливать в котельной в Люберцах. Это позволит качественнее подготовиться к отопительному сезону.

Капитальный ремонт проводят на объекте, построенном в 1985 году. Здесь заменят котловое оборудование. Работы проходят благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Котельная обеспечивает теплом детсад школы № 26 и семь многоквартирных домов, которых проживают почти три тысячи жителей. На объекте уже завершены демонтажные работы, поступили новые котлы — специалисты ведут их обвязку. Полностью капремонт планируется завершить до 1 сентября», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Кроме того, до старта отопительного сезона введут в эксплуатацию две блочно-модульные котельные на улице Попова в Люберцах и Заречной улице в Марусине. Также обновят теплосеть в поселке Калинина.