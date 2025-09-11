Котельную Левобережья модернизировали к отопительному сезону в Дубне

В левобережной котельной в Дубне к новому отопительному сезону провели обновление оборудования. На объекте установили новый водогрейный котел и полностью модернизировали один из трех паровых агрегатов.

«Работы по монтажу самого котла окончены на 100%, сейчас идет настройка дополнительного оборудования. За месяц все доделают, и можно будет полноценно подключать котел», — рассказал глава Дубны.

Глава городского округа Максим Тихомиров заехал проверить, как идет подготовка к запуску.

В результате выполненных работ в эту зиму котельная впервые войдет не с двумя, а с тремя водогрейными котлами, а значит, появится резерв и уверенность, что и тридцатиградусный мороз оборудование выдержит.

Уже в этом году сотрудники котельной перейдут на новое автоматизированное оборудование, что значительно упростит работу.

«Установка нового оборудования означает, что город может уверенно смотреть в будущее: строить жилье и развивать высокотехнологичные производства», — отметил Максим Тихомиров.