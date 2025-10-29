Котельную и теплосети в микрорайоне Солнечногорска модернизируют по областной программе

В микрорайоне Миронцево городского округа Солнечногорск ведутся работы по модернизации котельной и тепловых сетей. Работы идут с августа по госпрограмме Московской области, контракт заключен до 2026 года

Подрядная организация осуществляет прокладку около 20 километров тепловых сетей. В северной части микрорайона трубы уже заменены, включая три важных социальных объекта — физкультурно-оздоровительный комплекс, школу № 9 и дом культуры. В настоящее время специалисты приступили к замене теплосетей в южной части, где располагается детский сад № 39.

На котельной установлено два новых котла российского производства, ведется подготовка к установке третьего. Кроме того, заменены теплообменники, газовая линия, автоматика, а также модернизирована система химводоподготовки и деаэратор. Специалисты провели работы по отладке программного обеспечения, предназначенного для управления насосным оборудованием и узлами регулирования. Данный энергообъект обеспечивает теплоснабжением 4 социальных учреждения и 15 многоквартирных домов, в которых проживает более тысячи человек.

«Масштабные мероприятия позволят значительно повысить надежность в работе системы теплоснабжения. Работы ведут ежедневно, чтобы уложиться в установленные сроки и обеспечить жителей стабильным доступом к ресурсу. Далее по планам здесь обновим сети водоснабжения и водоотведения: благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева Миронцево включили в программу модернизации на 2026–2028 годы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В 2025 году в рамках госпрограммы реконструируют котельные в микрорайоне Миронцево, в Солнечногорске по улице Стекольный завод и в микрорайоне Выстрел, в поселке Голубое, а также заменят около 40 километров тепловых сетей. Кроме того, на основании концессионного соглашения, заключенного с компанией «Газпром теплоэнерго МО», осуществляется строительство трех блочно-модульных котельных в Солнечногорске по улице Рабочая, в Поварово и Хметьево. Реализация этих проектов позволит улучшить качество коммунальных услуг для приблизительно 76 тысяч жителей округа.