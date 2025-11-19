Котельники вошли в топ-5 Подмосковья по школьным олимпиадам

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье вновь продемонстрировал высокий уровень подготовки учащихся, и Котельники заняли почетное место в топ-5 среди муниципалитетов региона. С 3 сентября по 5 октября в олимпиаде приняло участие 2186 школьников, что свидетельствует о растущем интересе к интеллектуальным соревнованиям.

Олимпиады становятся важным инструментом для мотивации и развития учащихся, и стабильный рост показателей участников — это общее достижение как школьников, так и системы образования. В этом году в олимпиаде были представлены 24 общеобразовательных предмета, что расширяет возможности для самовыражения и развития талантов.

Для сравнения, в прошлом году в школьном этапе принимали участие 1407 ребят, что подчеркивает значительный рост числа участников. Это подтверждает, что школьники округа готовы стремиться к новым вершинам и развивать свои знания и навыки.

Поддержка образовательной системы и стремление школьников к успеху создают благоприятные условия для дальнейшего роста и развития.