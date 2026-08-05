Костюмированный заплыв на сапах прошел в Люберцах

Ежегодный костюмированный сап-фестиваль состоялся на гребной базе Дзержинского карьера 2 августа. В этом году заплыв прошел уже в четвертый раз.

На Дзержинский карьер съехалось более 100 участников: кикиморы и краб, Нептун и ковбой, ВДВ-шник и Бэтмен, русская богатырша с подругой Кащея, невеста и хоккеисты. Для участников заплыва провели небольшой инструктаж и мастер-класс по танцам на досках.

«Мы стараемся, чтобы каждый год фестиваль собирал все больше и больше любителей сапов. В этот раз решили, что не будем проводить заплывы на время, а сделаем просто костюмированный фестиваль. Чтобы люди надели красивые наряды, зарядились хорошим настроением и отлично провели время», — рассказала организатор фестиваля Анна Васильева.

Приз за лучший костюм получила «Невеста», второе место заняли «Краб» и «ВДВ-шник», третье поделили «Бэтмен», семейство «Тигров» и Малефисента.

15 августа костюмированный сап-фестиваль «Малаховка-фест» пройдет на Малаховском озере в Люберцах.