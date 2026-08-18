Костюмированный заплыв на сапах прошел в Люберцах

Мероприятие «Малаховка фест» впервые состоялось в округе на Малаховском озере. Участниками стали около 50 человек из Люберец и соседних муниципалитетов.

Все, кто прошел регистрацию, получали сапы на месте бесплатно. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поблагодарил всех участников за яркое закрытие сезона и назвал победителей в номинации «Самый необычный костюм».

«Победителями стали участники во главе с пушистым другом в костюмах водолазов. Второго места удостоился „Царь“, а замкнул призовую тройку „Капитан“», — отметил глава муниципалитета.

Ранее костюмированный заплыв на сапах прошел на гребной базе Дзержинского карьера и собрал более 100 участников. Тогда лучшим костюмом признали «Невесту», второе место разделили «Краб» и «ВДВшник», третье — «Бэтмен», семейство «Тигров» и «Малефисента».