Костюмированный забег Дедов Морозов прошел в Подольске

Более 200 человек приняли участие в костюмированном забеге Дедов Морозов. Мероприятие прошло в лесопарке «Елочки».

В забеге приняли участие 180 взрослых и детей старше 2,5 лет. Помимо костюмов Дедов Морозов, жители выбрали наряды Бабы-яги, богатырей, эльфов, гномов, клоунов, Гринча и Гомера Симпсона.

Организаторы «Куприянов спорт» провели конкурсы и спортивную разминку, на сцене выступили воспитанники творческих коллективов Дома культуры «Южный».

Забег состоял из нескольких дистанций. Маленькие участники преодолели 300 и 600 метров, а взрослые — 5, 10, 15 или 20 километров на выбор. Победители получили ценные подарки, денежные сертификаты и билеты на экскурсии, а дети — игрушки. Приз за лучший костюм среди взрослых получили Гринч и Баба-яга, приз зрительских симпатий — Гомер Симпсон. Его изготовил 61-летний Владимир Пантелеев, который пришел на мероприятие с женой. Ранее мужчина участвовал в марафонах и обежал всю Европу.

«Надел костюм Симпсона, потому что это любимый мультфильм сына. Я очень люблю бег и стараюсь всегда участвовать в подобных мероприятиях. Скоро собираюсь покорять Таганай», — поделился Пантелеев

Для участников организовали раздевалки и горячее питание. Все преодолели 1074 километра со средним темпом 06:30 минут. Рекорд составил 03:47 минут.