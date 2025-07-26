Костюмированный семейный праздник прошел в Дубне в День города

Администрация Дубны и детский познавательный телеканал «О!» снова провели яркий костюмированный праздник «О! Карнавал». Мероприятие прошло 26 июля, в День города.

Праздник объединил участников из Москвы и других городов Московской области. Семьи с детьми прошли по улицам Дубны вместе с любимыми героями известных российских мультфильмов: «Три кота», «Лунтик», «Царевны», «Смешарики», «Зебра в клеточку».

Организаторы подготовили для малышей творческие конкурсы, мастер-классы и спецпоказ любимого мультфильма «Лунтик. Возвращение домой». Все желающие смогли украсить себя аквагримом, сделать фото на память и угоститься мороженым.

«Цель „О! Карнавала“ — улыбки детей и родителей, возможность провести время вместе и получить новые эмоции», — поделилась генеральный продюсер детского познавательного телеканала «О!» Дарья Ильина.

Жюри выбрало самых активных и креативных участников праздника, в этом году победителей оказалось в два раза больше. На конкурсе оценивали не только карнавальные наряды, но и декорированные детские коляски. Среди лучших оказались костюмы Чебурашки, крокодила Гены, Шапокляк, Домовенка Кузи, Змея Горыныча, а также растений: клубники, морковки, пиона, одуванчика — и многие другие.

«Наши родители и дети — самые потрясающие. Сегодня Дубна вновь поразила и удивила жюри уровнем и разнообразием костюмов. „О! Карнавал“ уже определенно точно стал традицией Дня города и самой яркой развлекательной площадкой для юных жителей округа», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.