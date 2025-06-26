Костюмированное шествие пройдет в Дубне 26 июля

Мероприятие «О! Карнавал» проведут в Дубне в День города 26 июля. Участие примут жители и артисты в костюмах персонажей российских мультфильмов.

Подготовку уже начали в местной администрации. Детали обсудили на совещании под председательством главы городского округа Максима Тихомирова.

В шествии можно будет увидеть героев мультфильмов «Простоквашино», «Смешарики», «Фиксики», «Оранжевая корова», «Турбозавры», «Царевны» и других.

«Это наш подарок юным жителям наукограда к 69-летию нашей любимой Дубны. Сделаем карнавал еще масштабнее, еще ярче, чем в прошлом году. Приглашаю всех принять участие. Как только объявим тематику карнавала, можно будет готовить костюм», — отметил Максим Тихомиров.

Отметим, что в 2024 году в шествии поучаствовали свыше 1000 человек. В этом году для жителей также организуют концерт и фотозону.