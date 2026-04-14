Костюмированную экскурсию проведут в усадьбе «Мураново» 25 апреля

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ 25 апреля состоится костюмированная экскурсия „Усадебная кухня“. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие позволит всей семье открыть для себя знакомые предметы с новой стороны.

Участников ждет встреча с хозяйкой мурановской кухни, которая поделится увлекательными историями о старинных экспонатах. Посетители увидят уникальные кухонные принадлежности: тяжелые медные кастрюли, сверкающие латунные тазы для варенья и изящные формы для выпечки. Эти предметы использовались обитателями усадьбы на протяжении нескольких поколений и стали настоящими свидетелями истории.

Также гостям расскажут о традициях гостеприимства и роли кухни в усадебной жизни. Участники экскурсии узнают, как встречали гостей в мурановской усадьбе, какие негласные правила и ритуалы соблюдались во время праздников.

Для посещения экскурсии необходима предварительная запись. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация и запись на экскурсию — на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.