Космонавту Константину Борисову из Жуковского присвоили звание Героя РФ

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский/Госкорпорация "Роскосмос"

Президент Владимир Путин присвоил космонавту Константину Борисову звание Героя Российской Федерации. Высокую награду житель Жуковского получил за мужество, проявленное во время полета.

Звание Героя РФ Константину Борисову присвоили за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета в составе экипажа Международной космической станции. В полет Константин отправился 26 августа 2023 года.

Экипаж выполнял миссию SpaceX Crew-7. В космосе житель Жуковского провел 199 дней. На землю он вернулся 12 марта этого года. Поздравил с высокой оценкой и пожелал достижения новых высот космонавту и глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Константин Борисов окончил школу № 3 в Жуковском. В декабре прошлого года он поздравил земляков с Новым годом с борта МКС.

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