Космонавт Олег Новицкий провел урок мужества для молодежи в Серпухове
Накануне празднования Дня космонавтики для молодежи в Серпухове провели урок мужества. Ребята встретились с Героем Российской Федерации, заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса Олегом Новицким.
Мероприятия прошли в Губернском колледже и Молодежном центре «Патриот». Встречи организовало Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».
Олег Новицкий рассказал юным жителям Серпухова о том, как пришел в космонавтику, о подготовке к первым полетам и о работе на международной космической станции. Ребята спрашивали у гостя о космических ощущениях, питании, внештатных ситуациях и первой встрече с Землей из космоса.
Помимо этого, Олег Новицкий рассказал собравшимся о своем участии в съемках фильма «Вызов», где космонавт сыграл одну из главных ролей.
Отметим, что на подготовку к первой отправке в космос у Олега Новицкого ушло всего пять лет. За все время он совершил четыре полета и три выхода в открытый космос. Его общий налет составил 545 суток.
«Благодарю движение „Здоровое Отечество“ за организацию встречи, которая, безусловно, оставит яркий след в сердцах юных жителей Серпухова!» — сказал Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.