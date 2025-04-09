Космонавт Олег Новицкий провел урок мужества для молодежи в Серпухове

Мероприятия прошли в Губернском колледже и Молодежном центре «Патриот». Встречи организовало Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Олег Новицкий рассказал юным жителям Серпухова о том, как пришел в космонавтику, о подготовке к первым полетам и о работе на международной космической станции. Ребята спрашивали у гостя о космических ощущениях, питании, внештатных ситуациях и первой встрече с Землей из космоса.

Помимо этого, Олег Новицкий рассказал собравшимся о своем участии в съемках фильма «Вызов», где космонавт сыграл одну из главных ролей.

Отметим, что на подготовку к первой отправке в космос у Олега Новицкого ушло всего пять лет. За все время он совершил четыре полета и три выхода в открытый космос. Его общий налет составил 545 суток.

«Благодарю движение „Здоровое Отечество“ за организацию встречи, которая, безусловно, оставит яркий след в сердцах юных жителей Серпухова!» — сказал Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.