По итогам прошлого учебного года космический класс Востряковского лицея № 1 в Домодедове стал лучшим в России. Он вошел в топ-8 рейтинга.

Востряковский лицей № 1 заключил соглашение с госкорпорацией «Роскосмос». В 2023-2024 учебном году там реализовали базовый модуль программы для 5-6 классов «Космический класс». Благодаря этому 26 ребят изучали геометрическое моделирование и основы моделирования, расширяя свои знания в инженерии. Для этого в лицее оборудовали современный кабинет для занятий авиамоделированием и робототехникой.

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