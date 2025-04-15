Космическая викторина для школьников прошла в Лыткарине

Викторина «Созвездие умников», приуроченная к Дню космонавтики, состоялась в Лыткарино. Мероприятие было организовано для учеников начальной школы и включало вопросы из различных областей знаний: спорт, культура и космос.

Целью викторины было повышение интереса детей к космосу и его освоению. Культорганизатор Галина Лыткина отметила, что подобные мероприятия способствуют развитию любознательности и стремления к познанию у подрастающего поколения.

Перед началом викторины сотрудники учреждения были награждены благодарственными письмами от главы округа и получили букеты цветов в честь Дня космонавтики. Заместитель председателя местного совета депутатов Василий Дерябин подчеркнул важность воспитания у молодежи чувства ответственности за будущее страны, отмечая, что именно от сегодняшнего поколения зависит развитие России на десятки и сотни лет вперед.

Проведение таких мероприятий способствует формированию у детей интереса к науке и технике, а также укрепляет связь между поколениями, объединяя усилия взрослых и детей в деле сохранения и развития культурных и исторических традиций.