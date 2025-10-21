Космическая олимпиада в Королеве получила федеральный статус

Международную космическую олимпиаду, которую ежегодно проводят в Королеве, включили в перечень Министерства просвещения Российской Федерации. Теперь победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Олимпиаду проводят в Королеве более 30 лет. За время ее существования в ней приняли участие свыше пяти тысяч школьников из 12 стран мира. Состязание включает в себя туры по математике, физике и информатике, конференции и тренинги, а в конце ребята защищают проекты по астрономии и астрофизике, космическим технологиям, робототехнике, биологии, экологии и другим направлениям.

В 2025 году участники подготовили множество интересных проектов: «Космические буксиры: инновационная энергия для межпланетных путешествий», «Разработка и испытание аппарата для анализа атмосферы», «Методы адаптации живых организмов к атмосфере Марса», «Разработка компактного термоядерного реактора для применения в космосе» и даже «Адаптация методов психологической подготовки космонавтов для снижения уровня стресса старшеклассников в период экзаменов».

В состав жюри ежегодно входят ученые и инженеры крупных предприятий ракетно-космической отрасли, преподаватели МГТУ имени Баумана и других вузов Московской области, а также сильнейшие учителя в Королеве.

Теперь победители и призеры смогут внести сертификаты олимпиады в число индивидуальных достижений и получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.