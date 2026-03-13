Косметический завод в Сергиевом Посаде нарастил мощности

Подмосковный производитель косметики модернизировал производство, установив новое оборудование для увеличения объемов выпуска продукции. Группа компаний Elian Group, базирующаяся в Сергиевом Посаде, ввела в эксплуатацию варочный реактор с рабочим объемом 200 литров.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что это позволит предприятию выпускать единой партией до шести тысяч тональных средств для лица, до 25 тысяч блесков для губ или до 40 тысяч упаковок геля для бровей.

Увеличение размера партии не только повышает производственные возможности, но и улучшает показатели стабильности и качества.

Предприятие, работающее на рынке более 20 лет, сегодня выпускает свыше 700 наименований декоративной косметики. Продукцию производят как под собственными брендами компании, включая Elian Russia, Tint me, Yolo и Stax, так и изготавливают на заказ для сторонних марок.

Основная доля продаж приходится на российский рынок, однако география поставок уже давно вышла за пределы страны. Свою продукцию компания поставляет в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, а также активно осваивает рынки дальнего зарубежья, в том числе Ирака, ОАЭ, Ирана, Саудовской Аравии и Палестины.

Производственная площадка в Сергиевом Посаде регулярно проходит аудиты и сертифицируется в соответствии с международными стандартами безопасности и качества.

Особое внимание на предприятии уделяют не только качеству продукции, но и соблюдению экологических норм. Производственные процессы организованы с учетом принципов заботы об окружающей среде, кроме того, косметику не тестируют на животных.

Для предпринимателей Московской области, желающих узнать о доступных мерах государственной поддержки и развития бизнеса, вся необходимая информация размещена на региональном инвестиционном портале.