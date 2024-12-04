Косметический ремонт провели в отделении общества инвалидов в Люберцах
Глава Люберец Владимир Волков проверил качество ремонта во Всероссийском отделении общества инвалидов. Местная организация активно помогает участникам специальной военной операции.
Местное отделение находится по адресу: поселок Калинина, 37.
«Специалисты уложили новый пол, заменили окна, электропроводку, покрасили стены. Ранее было отремонтировано помещение центрального отделения организации на Октябрьском проспекте», — рассказал Владимир Волков.
Председатель Зоя Васильевна Бнатова и весь коллектив поблагодарили Владимира Волкова за ремонт. Участники местной организации регулярно помогают участникам СВО: плетут сети, вяжут носки и отправляют гуманитарную помощь. Здесь числятся почти тысяча человек.
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