Косметический ремонт провели в отделении общества инвалидов в Люберцах

Местное отделение находится по адресу: поселок Калинина, 37.

«Специалисты уложили новый пол, заменили окна, электропроводку, покрасили стены. Ранее было отремонтировано помещение центрального отделения организации на Октябрьском проспекте», — рассказал Владимир Волков.

Председатель Зоя Васильевна Бнатова и весь коллектив поблагодарили Владимира Волкова за ремонт. Участники местной организации регулярно помогают участникам СВО: плетут сети, вяжут носки и отправляют гуманитарную помощь. Здесь числятся почти тысяча человек.

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