Косметический ремонт проведут в подъезде поселка Снегири под Истрой

Специалисты коммунальных служб проведут плановый косметический ремонт в подъезде № 2 многоквартирного дома по адресу: улица Московская, дом № 31 в поселке Снегири. Отметим, что на данный момент завершен подготовительный этап: полностью удалено старое лакокрасочное покрытие со стен, очищены поверхности.

Сейчас мастера работают над устранением неровностей на стенах, наносят шпаклевку и затем шлифуют поверхность до идеального состояния. После этого этапа следует нанесение грунтовки, которая обеспечивает прочное сцепление финишного слоя краски с основой. В завершение планируется нанесение финального покрытия и проведение заключительной уборки в подъезде. Все работы выполняются строго по утвержденному графику.

Ремонтные работы планируется завершить и сдать объект в декабре. После завершения жители получат обновленный, ухоженный и светлый подъезд, который обеспечит повышенный комфорт при ежедневном пребывании в доме.