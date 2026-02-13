Косметическая компания в Протвине выпустит свыше 150 новинок в 2026 году

Компания «Аравия», владеющая производственным комплексом в Протвине, раскрыла планы на текущий год. Предприятие готовит к запуску свыше 150 новых косметических продуктов.

В 2025 году производитель пополнил портфель более чем 90 свежими позициями. Сегодня в ассортимент «Аравии» входят свыше 750 наименований косметики.

Минувший год стал для предприятия временем мощного рывка: производственные объемы взлетели на 50%, а суммарный выпуск продукции перешагнул отметку в 39,4 миллиона единиц.

Компания также наращивает присутствие за рубежом. Товары «Аравии» хорошо знают в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и Азербайджане.

В 2026 году географию экспорта расширят: производитель нацелился на рынки Саудовской Аравии и Вьетнама.

Недавно в Протвине запустили новый завод. Первую очередь комплекса разместили на площади свыше девяти тысяч квадратных метров. В проект вложили 700 миллионов рублей. Участок под реализацию проекта инвестор получил благодаря региональной программе, нацеленной на поддержку импортозамещающих производств.

Для тех, кто рассматривает Подмосковье как место вложения капитала, работает инвестиционная карта.