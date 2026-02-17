Косметическая компания в Ногинске повысит выработку по федеральному проекту

Предприятие «Арнест Косметикс» в Ногинске повысит производительность в рамках федерального проекта «Производительность труда». Ожидается, что это позволит увеличить выработку более, чем на 10%.

Пилотным потоком для реализации проекта выбрали производство лактацидов. Группа компаний вместе со специалистами Регионального центра компетенций поставили цель на 10% сократить время протекания процесса, на 15% сократить незавершенное производство и на 10% увеличить выработку.

В будущем предприятие сможет тиражировать новые практики на другие участки.

«Арнест Косметикс» производит косметику и средства ухода за кожей, волосами и личной гигиены.

Подать заявку на участие в проекте можно на IT-платформе производительность.рф.

