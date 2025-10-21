Косметическая компания расширит мощности за счет переноса производства в Дубну

Российский производитель косметики полного цикла, компания Estilab, объявил о масштабном переносе своих производственных мощностей из Химок в Дубну. Этот стратегический шаг обусловлен планами по значительному увеличению объемов выпуска продукции.

В расширение инвестировали около 200 миллионов рублей.

«За счет переноса мощностей на новую площадку в Дубну компания увеличит объемы выпуска продукции с трех до пяти миллионов единиц. На полную мощность производство начнет работать уже в ноябре», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Решение обосноваться именно в Дубне является частью долгосрочной стратегии развития компании, которая в 2024 году получила статус резидента особой экономической зоны, расположенной в округе.

Это открывает путь для реализации еще более амбициозного проекта — строительства собственной фабрики площадью семь тысяч квадратных метров, которое должно быть завершено к 2027 году.

В проектирование будущего предприятия уже направили 60 миллионов рублей. Подготовительные работы на площадке уже начались.

Согласно прогнозам руководства Estilab, запуск собственного завода позволит увеличить производственные мощности в четыре раза и освоить выпуск принципиально новых продуктов, таких как биоактивные компоненты для косметической и фармацевтической отраслей, а также инновационная упаковка в рамках курса на импортозамещение.

«Это значимый шаг в развитии Estilab как сильной высокотехнологичной компании. Мы инвестируем в создание независимой экосистемы для наших брендов. Полный цикл — от собственной R&D-лаборатории до выпуска уникальных компонентов — даст нам максимальную гибкость и всеобъемлющий контроль над качеством. Это позволит нам создавать для наших потребителей косметику будущего, опережающую ожидания», — отметила сооснователь косметического холдинга Ирина Амосова.