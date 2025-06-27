Косметическая компания открыла производство в Чехове

Новый завод по производству косметической и химической продукции открыли в муниципалитете. Производство на Симферопольском шоссе запустила компания «Фаберлик».

Глава округа Михаил Собакин посетил открытие производственной площадки и пообщался с трудовым коллективом. Заместитель генерального директора АО «Фаберлик» Екатерина Сазонова рассказала, что предприятие будет выпускать бытовую химию объемом более 50 миллионов штук в год. «Это довольно масштабный для нас проект, потому что мы переехали с арендных площадей на собственную площадку», — отметила она.

Сейчас на производстве занято более 120 человек, половина из которых жители Чехова. В дальнейшем штат и объемы выпуска продукции будут увеличены. А с началом активного сезона, работы будут организованы в две смены. Открытие завода позволило создать 120 рабочих мест в округе, в будущем их обещают также расширить.

Компания «Фаберлик» создана в России 27 лет назад. Она выпускает кислородную, белую и декоративную косметику, бытовую химию и производит полимерную упаковку.

«Открытие каждого предприятия на территории муниципального округа — это всегда большое событие, которое свидетельствует о доверии к инвестиционному потенциалу Чехова и всей Московской области. В данный момент в округе реализуется шесть инвестиционных проектов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей», — сообщил Михаил Собакин.