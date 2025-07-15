Кошке — сотруднице усадьбы «Захарово» в Одинцове исполнилось 19 лет

В музее имени Пушкина в Захарове есть необычная сотрудница — с ушами и хвостом. Это кошка Сима. И возраст у нее весьма почтенный — кошке исполнилось 19 лет. Сима попала в усадьбу летом 2006 года.

Старший научный сотрудник музея Михаил Гладилин помнит ее еще уличным котенком. Устоять перед голубыми глазами было невозможно — тайскую красавицу решили оставить в усадьбе.

«Она, наверное, искала чего-то, кого-то. Пришла к нам из деревни Захарово и всем нам сразу же приглянулась», — вспоминает Михаил.

За почти два десятилетия жизни в Усадьбе Сима стала не просто любимицей коллектива, а настоящим сотрудником музея. У нее свои задачи — встречать гостей и сопровождать экскурсии. Когда-то кошка ловила мышей, но сейчас охоту и шалости сменила на заслуженный отдых — все-таки 19 лет, а это, между прочим, почти 100 человеческих.

Кошкам нельзя находиться в музейных залах, но от большой любви Симе сделали исключение — здесь у нее есть свой «пост». Рабочее место Симы находится в самом первом зале. Здесь она встречает посетителей и слушает экскурсии.

За 19 лет кошка завоевала сердца не только сотрудников, но и всех посетителей заповедника. Сотрудники признаются: порой и не знают, кто здесь большая знаменитость — Пушкин или Сима.