Кошка из приюта помогла провести занятие с детьми в библиотеке Подольска

В честь Дня котенка в библиотеке № 5 прошло оригинальное культурно-просветительское мероприятие, главным гостем которого стала невская маскарадная кошка Майя из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Хвостатый библиотекарь познакомил детей с книгами по истории кошек.

Ребята не только познакомились с кошкой, но и узнали много нового о происхождении русской породы кошек, которая была выведена в Санкт-Петербурге. Отдельно поговорили о литературном наследии кошек, а также познакомили детей с тематическими книгами из фонда библиотеки.

Кроме того, маленькие участники встречи узнали о необычных профессиях, которые могут освоить домашние любимицы. Мероприятие прошло в рамках библиотечного проекта, который в осенне-зимний период проводится как «Зоосубботы», а летом — как «Зоочетверги».