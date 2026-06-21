Корреспондент РИАМО преодолела семь лет экстремальных гонок «Зарайский бизон»

Корреспондент РИАМО Маргарита Орлова приняла участие в экстремальной исторической гонке «Зарайский Бизон» уже в седьмой раз. С 2019 года она не пропускает ни одного забега.

«Зарайский Бизон» — это уникальное событие, где спорт переплетается с историей. Название гонки отсылает к древней статуэтке бизона, найденной у стен Зарайского кремля. Возраст этой находки — более 22 тысяч лет.

Первый забег в 2019 году собрал 250 участников. Команды преодолевали 7 километров сложной трассы с спусками, подъемами, водными преградами и другими препятствиями. С тех пор «Бизон» значительно вырос: в 2024–2025 годах в гонке приняли участие уже более 1200 человек со всей страны.

За годы участия в проекте Маргарита Орлова стала свидетелем его эволюции. В 2025 году появился забег с собаками «След в след». А в 2026 году организаторы анонсировали приз для быстрейшей женской команды и обновленную трассу через восстанавливаемый парк «Редерс Сад».

Для Маргариты «Бизон» стал не только работой, но и личным вызовом. В этом году забег состоялся 20 июня, и есть уверенность, что спецкор РИАМО снова будет на старте в следующем году.