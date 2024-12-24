Корреспондент «Матч ТВ» провела мастер-класс для юных журналистов Балашихи

Корреспондент телеканала «Матч» Мария Коробова поделилась секретами мастерства с журналистами БШЛ-МЕДИА. Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

На мастер-классе Мария Коробова рассказала школьникам о своем пути на телевидение и научила созданию хорошего журналистского материала. «Учила не бояться чистого листа, понимать, что если что-то идет не так в твоем написанном тексте — надо менять, заходить по-другому», — объяснила корреспондент.

Участники мастер-класса также приготовили вопросы для интервью с амбассадорами школьной лиги Подмосковья Лесей Махно и Екатериной Гамовой и придумали интересный заголовок для итоговой статьи о мероприятии.

Школьники рассказали, что узнали от Марии Коробой много нового и интересного. Теперь они смогут успешно применять свои знания на практике при создании журналистских материалов.