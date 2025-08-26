Корпус лицея № 5 в Подольске капитально отремонтировали

На улице Февральской в Подольске завершился капремонт второго корпуса лицея № 5. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

«За время ремонта в лицее заменили все перекрытия, усилили оконные и дверные проемы, заменили инженерные сети, выполнили отделку помещений и оснастили их новым оборудованием и мебелью. Обновили кровлю и фасад. Благоустроили уличную территорию, построили стадион и волейбольную площадку», — поделился руководитель проекта Роман Рябинин.

Этажи здания выполнили в определенной цветовой гамме, которая нашла отражение и в новом логотипе образовательного учреждения. На стенах в коридорах появились известные ученые, связанные с Подольском, а также иллюстрации и надписи, рассказывающие об истории школы и округа.

В ведомстве отметили, что работы провели по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.