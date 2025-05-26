Корпус компании по производству весоизмерительной техники открыли в Люберцах

Предприятие по производству весовой техники «Тензо-М» ввело в эксплуатацию в Люберцах новый производственный корпус площадью две тысячи квадратных метров. Там разместят цех сборки систем весогабаритного контроля.

Корпус возвели в рамках масштабного инвестиционного проекта по строительству «Производственно-испытательного комплекса систем автоматического весового контроля грузового автотранспорта». Он позволит разгрузить действующие мощности и освободить площади в других подразделениях.

«В результате предприятие сможет нарастить производственные объемы и сократить сроки исполнения заказов, сохраняя при этом неизменно высокое качество выпускаемой продукции», — отметил генеральный директор компании «Тензо-М» Михаил Сенянский.

Производственно-испытательный комплекс начали возводить в Люберцах в августе 2023 года. На площади свыше 1,5 гектаров появятся производственные и складские помещения, испытательный полигон для исследований и разработки систем весового контроля.

Отметим, что компания «Тензо-М» — это крупнейший разработчик и производитель промышленного весоизмерительного оборудования, завод основали в 1990 году. Продукцию предприятия применяют в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства, в сфере государственного дорожного надзора, в авиации и космонавтике.