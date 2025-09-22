Корпус «Интеллект» гимназии № 5 в Дзержинском обновят к 1 сентября 2026 года

В Дзержинском городского округа Люберцы начали капитально ремонтировать первый корпус «Интеллект» гимназии № 5, расположенный на Томилинской улице. Реконструкцию здания учебного заведения планируют завершить к 1 сентября следующего года.

Работы проводят по государственной программе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Гимназия объединяет два трехэтажных корпуса 1989 года постройки. Приступить к обновлению позволило открытие нового современного воспитательно-образовательного комплекса „Успех“ — именно сюда на время ремонта перевели детей и педагогов», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Сейчас на объекте выполняют демонтажные работы. Строители полностью обновят крышу, фасад, инженерные коммуникации. Помимо этого, специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений, установят новую технику и оборудование.

Ранее в текущем году в Люберцах после капитального ремонта открыли гимназию № 5 на Октябрьском проспекте и корпус школы № 28 в поселке Красково.