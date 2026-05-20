Корпус гимназии № 5 в Люберцах откроют после капремонта в сентябре

В городе Дзержинский городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт корпуса гимназии № 5 «Интеллект». Объект стал крупнейшим в программе обновления образовательной инфраструктуры Московской области на 2026 год.

Работы ведут в двух трехэтажных корпусах общей площадью более 12,4 тыс. кв. м. На площадке выполняют комплекс строительных операций, включая обновление фасадов и замену оконных блоков. Также специалисты модернизируют инженерные системы и приводят в порядок внутренние помещения.

Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он отметил, что обновление стало возможным после ввода в эксплуатацию нового воспитательно-образовательного комплекса «Успех». По его словам, объект находится под постоянным контролем и развивается в установленном графике.

«Приступить к обновлению корпуса позволило открытие современного воспитательно-образовательного комплекса „Успех“. Строители завершают армирование подпорной стенки, ведут монтаж фасада, замену окон и устройство инженерных систем. В бассейне выполняют стяжку и штукатурные работы», — сказал Владимир Волков.

Подрядная организация соблюдает сроки выполнения работ. Завершение капитального ремонта и открытие гимназии запланированы на 1 сентября 2026 года.

В округе продолжается обновление и других объектов образования. В Дзержинском модернизируют детский сад лицея № 3, а в Люберцах ведется ремонт детского сада школы № 26.