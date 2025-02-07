Корпус гимназии имени Подольских курсантов отремонтируют в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В Подольске в ходе ремонта климовской гимназии начали обновлять фасад. Глава округа Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов Алексей Никулин проверили ход капитального строительства.

Образовательное учреждение входит в число лучших в Подмосковье. Поэтому гимназистам стараются улучшить условия обучения.

«Сейчас приводим в порядок один из трех корпусов — академический. Здание на проспекте 50 лет Октября было построено в 1974 году. Проверили ход капитального ремонта. На объекте работают порядка 60 человек. Они демонтируют старые конструкции, устанавливают новые перегородки, делают фасад. На первом этаже идут масштабные работы в пищеблоке, началась замена вентиляции. В актовом зале завершили стяжку пола, ведется монтаж электрики», — сказал Григорий Артамонов.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Кабинеты, спортивный зал, зоны отдыха, прилегающую территорию и военно-исторический музей в гимназии приведут в порядок ко Дню знаний. Выставочную экспозицию расширят за счет материалов об участниках СВО.

«Обязательно буду курировать проект до его полного завершения. Наши дети должны учиться в современных зданиях и расти в хороших условиях», — отметил Алексей Никулин.

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