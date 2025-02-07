Корпус гимназии имени Подольских курсантов отремонтируют в 2025 году

Образовательное учреждение входит в число лучших в Подмосковье. Поэтому гимназистам стараются улучшить условия обучения.

«Сейчас приводим в порядок один из трех корпусов — академический. Здание на проспекте 50 лет Октября было построено в 1974 году. Проверили ход капитального ремонта. На объекте работают порядка 60 человек. Они демонтируют старые конструкции, устанавливают новые перегородки, делают фасад. На первом этаже идут масштабные работы в пищеблоке, началась замена вентиляции. В актовом зале завершили стяжку пола, ведется монтаж электрики», — сказал Григорий Артамонов.