Корпорация развития Подмосковья привлекла еще 10 инвестпроектов

С начала года Корпорация развития Московской области привлекла в регион инвестпроектов на общую сумму около 50 миллиардов рублей. Они позволят создать 1,9 тысячи рабочих мест.

Как рассказали в региональном Мининвесте, за шесть месяцев корпорация локализовала в Подмосковье 10 инвестпроектов.

«Это компании, подписавшие инвестиционные соглашения о реализации своих проектов на территории Московской области. Суммарный объем заявленных инвестиций по ним составил 48 миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директора корпорации Егора Круглова, инвесторов будут сопровождать на каждом этапе реализации проектов.

«В дальнейшем КРМО сопровождает каждый инвестпроект до запуска предприятия. С начала этого года мы уже получили больше 120 новых заявок от инвесторов и ведем работу по локализации этих проектов», — сказал он.

Больше всего заявок КРМО получила от предпринимателей, которые планируют реализовать проекты в области металлообработки. На них пришлось 13,1% от всех инвесторов. Еще 12,3% заявок были связаны с проектами в химической промышленности и 11,5% — в сфере производства стройматериалов.