Корпорация развития Московской области привлекла еще 20 инвесторов с января

С начала года Корпорация развития Московской области привлекла 20 инвесторов, еще свыше 400 проектов находятся в проработке. Реализация этих инициатив позволит создать в регионе около 43 тысяч новых рабочих мест, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Привлеченные Корпорацией развития Московской области инвесторы планируют запустить предприятия в самых разных направлениях: от производства косметики до выпуска автозапчастей. Общий объем инвестиций в реализацию новых проектов составит почти 44 миллиарда рублей. После запуска предприятий будет создано около 1,8 тысячи рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, в Можайске реализуется проект завода сухих молочных смесей для младенцев, а в ОЭЗ «Дубна» возводят предприятие по разработке и выпуску косметических средств.

«Совместно со специалистами Мининвеста мы работаем по принципу одного окна — полностью сопровождаем весь процесс реализации инвестиционных проектов. Также предприниматели вместе с нашими специалистами могут подобрать готовое помещение в формате Light Industrial», — добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Оборудование для авиатехники, телекоммуникаций и автомобильной электроники начнут выпускать на заводе «Арсенал» в Подмосковье. В ноябре предприятие посетил губернатор области Андрей Воробьев.