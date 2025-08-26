Корпорация «Энергия» в Королеве отметила 79-летие
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в Королеве отметила 79-летие. Депутат Государственной Думы Денис Кравченко, глава наукограда Игорь Трифонов и внук легендарного конструктора Сергей Королев поздравили сотрудников с праздником.
Лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.
Предприятие открыли в 1946 году. Под руководством Сергея Павловича Королева разработали первые в стране баллистические ракеты, заложившие основу ракетно-ядерного щита СССР, а затем и России.
Также в корпорации изготовили первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли «Восток» и «Восход», созданы первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры, Марса. РКК «Энергия» являлась головным предприятием по созданию легендарной транспортной космической системы «Энергия — Буран».
Коллектив также построил первый в мире космический дом для длительного пребывания человека за пределами Земли — станцию «Салют». Ее запустили 19 апреля 1971 года. Помимо этого, работники изобрели станцию «Мир», в которой провели самое большое количество научных экспериментов.
Сегодня ракетно-космическая корпорация «Энергия» — крупнейшее в стране предприятие в области пилотируемого освоения космоса. Здесь разрабатывают модули для Международной космической станции, обеспечивают запуск и эксплуатацию на орбите, отправляют пилотируемые корабли серии «Союз» и грузовые корабли «Прогресс».
Специалисты корпорации работают над созданием пилотируемого корабля нового поколения и новой перспективной Российской орбитальной станции, разрабатывают новые автоматические космические аппараты.