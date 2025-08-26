Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в Королеве отметила 79-летие. Депутат Государственной Думы Денис Кравченко, глава наукограда Игорь Трифонов и внук легендарного конструктора Сергей Королев поздравили сотрудников с праздником.

Лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

Предприятие открыли в 1946 году. Под руководством Сергея Павловича Королева разработали первые в стране баллистические ракеты, заложившие основу ракетно-ядерного щита СССР, а затем и России.

Также в корпорации изготовили первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли «Восток» и «Восход», созданы первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры, Марса. РКК «Энергия» являлась головным предприятием по созданию легендарной транспортной космической системы «Энергия — Буран».