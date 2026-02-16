Корпоративную платформу для создания ИИ-ассистентов запустили в Дубне

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Хоппер ИТ», вывел на рынок новую разработку — корпоративную платформу Unica AI. Она позволяет развернуть ИИ-инструменты на собственных мощностях организации или в безопасном облаке под контролем заказчика.

Решение ориентировано на компании и государственные структуры, которые стремятся интегрировать технологии искусственного интеллекта в свои процессы.

«Компания “Хоппер ИТ” является разработчиком корпоративных информационных систем. Новое решение компании — платформа Unica AI — позволит запускать ИИ-сценарии без передачи документов и данных в публичные сервисы. В развитие платформы “Хоппер ИТ” инвестировал более 80 миллионов рублей», – отметила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Unica AI уже внесли в реестр отечественного программного обеспечения.

Разработчики позиционируют продукт как полноценную среду для внедрения искусственного интеллекта в масштабах целого предприятия.

Система поддерживает подключение самых разных больших языковых моделей и позволяет создавать множество профильных ассистентов для различных отделов и задач. При этом все они работают в рамках единых стандартов безопасности.

Для быстрого старта на платформе доступен набор готовых сценариев. Среди них — корпоративный чат, интеллектуальный поиск по базе знаний с отображением источников и автоматическая расшифровка совещаний с выделением итогов и поручений.

В дополнение к этому идет конструктор ИИ-навыков, не требующий знания программирования. При необходимости функционал легко расширят.

В 2025 году резидент особой экономической зоны «Дубна» уже демонстрировал ИИ-ассистента для госсектора, который отвечал на вопросы, опираясь на утвержденную базу знаний и отечественное ПО из реестра Минцифры.