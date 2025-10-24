Королев вошел в топ-3 муниципалитета Подмосковья по результатам ЕГЭ

Коллегия Министерства образования прошла в Московской области. На ней подвели итоги работы городов Подмосковья в этой сфере. Королев занял второе место по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения Единого госэкзамена в этом году.

При составлении рейтинга эксперты оценивали создание комфортных условий для выпускников и качество проведения экзаменационной кампании. В этом году в Королеве экзамены сдавали свыше 1000 выпускников.

100 баллов получил 31 ученик. Мультистобалльниками оказались двое выпускников. При этом средний балл по всем предметам составил не ниже 57.

Всего в городе оборудовали девять пунктов проведения ЕГЭ. В подготовке и проведении экзаменов участвовали педагоги, специалисты управления образования, коммунальные и экстренные службы, правоохранительные органы.