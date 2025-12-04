«Коробку храбрости» для маленьких пациентов больницы собрали в Шатуре

Благотворительная акция, которая призвана поддержать находящихся на длительном лечении в больнице детей, прошла в муниципалитете. «Коробку храбрости» пополнили глава округа Николай Прилуцкий и депутаты.

В настоящее время в детском отделении Шатурской больницы проходят лечение 11 малышей. Некоторые из них совсем маленькие и находятся вместе с родителями. «Коробка храбрости» помогает маленьким пациентам преодолевать страх и беспокойство, связанные с медицинскими процедурами. Дети могут выбрать любые понравившиеся им подарки.

«Эта акция — про добро, улыбки и поддержку. Все, что нужно, — это принести в больницу карандаши и раскраски, наборы для творчества, игрушки (кроме мягких) и настольные игры, чтобы юные пациенты могли интересно провести время и отвлечься от грустных мыслей», — отметил Николай Прилуцкий.

Подарки из «коробки храбрости» разнообразят время в больнице, дарят хорошее настроение и укрепляют веру в скорейшее выздоровление.

Акция «Коробка храбрости» является частью масштабного всероссийского проекта, направленного на психологическую поддержку детей, проходящих сложное лечение, и напоминает им, что они не остаются один на один со своей болезнью.