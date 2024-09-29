Корги-отряд «Маруся и друзья» помог детям с особенностями развития в Подмосковье

Корги-отряд «Маруся и друзья» продолжает оказывать помощь детям с особенностями развития в Московской области. Игры с животными помогают малышам адаптироваться к повседневной жизни.

До встречи с корги по кличке Маруся восьмилетний мальчик по имени Женя был замкнутым и молчаливым ребенком. Но, погладив животное, он сказал свое первое слово: «Ма-ру-ся». А сегодня мальчишку просто не узнать. Он играет с собаками, подходит к детям, даже осмелился сесть на лошадь.

Таких историй, когда корги-отряд «Маруся и ее друзья» буквально возвращает детей с особенностями к жизни, десятки. Впрочем, волонтеры с растущим количеством запросов о помощи уже не справляются. Поэтому если хотите, вы можете поучаствовать в акции с подарками для детей.

«Женька там очень рад был. Он такую активность проявлял, никогда такого не было, чтоб он к кому-то подходил, что-то делал», — рассказала мама мальчика Жени.

Волонтер корги-отряда «Маруся и друзья» Тамара Байчура рассказала, что движение оказывает активную поддержку детям с особенностями развития.

«Занимаемся с особенными детками, это нам тоже очень близко. Приносим людям счастье и добро. Дети просто светятся от общения с собакой», — добавила Тамара Байчура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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