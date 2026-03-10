Кореневский карьер благоустроят в Люберцах

Масштабный проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Завершить работы планируют в январе 2027 года, но подрядчик постарается открыть обновленную территорию уже в этом году.

Будущее благоустройство зоны отдыха обсуждали с жителями в формате соучастного проектирования. Как отметил глава округа Владимир Волков, здесь появится закольцованный пешеходный маршрут, современные спортивные и детские площадки, лодочная станция, раздевалки, душевые, медицинский пункт, пост охраны, смотровая площадка и обновленный пляж.

Сейчас строители уже смонтировали 700 свай под настилы и в ближайшее время приступят к их укладке.

Кореневский карьер пользуется популярностью у жителей и гостей округа, входит в региональный топ-5 по посещаемости в летний сезон и принимает соревнования различных уровней.