Кореневский карьер благоустроят в Люберцах в этом году

Масштабное благоустройство территории у Кореневского карьера продолжается в Люберцах. При разработке проекта благоустройства уделили особое внимание мнению жителей через формат соучастного проектирования.

Активные работы не мешают жителям: пляж останется открытым и доступным для всех на протяжении всего лета.

Территорию поделят на несколько функциональных зон. Там создадут пространство для активного отдыха, прогулочную зону, водный сад, место для отдыха у воды и парковку.

На территории установят спортивные и детские площадки, построят лодочную станцию, разместят качели. Пляж со стороны Озерной улицы благоустроят.

Все работы завершат до конца года. К этому же сроку обновят Летний и Центральный парки, а также вторую очередь «Лесной опушки».